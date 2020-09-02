نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والأهلي السابق، على بعد خطوات قليلة الإنضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وتفاوض مسئولو بيراميدز مع ادارة النادي الإنجليزي من أجل ضم صبحي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال هذا الصيف.
وكان رمضان صبحى قد رفض البقاء فى الأهلى وفضّل الانتقال لنادى لبيراميدز، رغم أن الأهلى كان قد أنهى الاتفاق المالى مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى.
وقد انضم اللاعب لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي على سبيل الاعارة، ويرفض رمضان الاستمرار داخل القلعة الحمراء ويفضل الانتقال لبيراميدز.
والجدير بالذكر أن تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وجاء عقده هكذا 90 مليون، في 3 مواسم، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.
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