كروزه يعلن أحقيته في بدء المشاركة مع يونيون برلين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهاجم ماكس كروزه أنه يمكنه تسجيل مشاركته الأولى مع فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، بعدما أبلغته رابطة الدوري الألماني بأحقيته في بدء اللعب مع الفريق الذي انضم إليه قادما من فناربخشه التركي.
ونشر اللاعب، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تؤكد حسم الصفقة، معلقا:"رابطة الدوري الألماني أخطرت يونيون (برلين) وأخطرتني بإمكانية البدء."
وكان يونيون برلين قدم الألماني الدولي السابق كروزه /32 عاما/ في السابع من أغسطس الماضي، لكن إجراءات إتمام الصفقة تأخرت من جانب فناربخشه بسبب خلافات تتعلق بالجوانب المالية.
ويتعافى كروزه حاليا من إصابة في الكاحل، وذلك قبل مباراة يونيون برلين المقررة أمام كارلسروه في الدور الأول من كأس ألمانيا في 12 سبتمبر، ويستهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة أوجسبورج بعدها بأسبوع واحد.
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