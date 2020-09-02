الرياضة

النصر السعودي يسعى للحصول على خدمات مسعود أوزيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يسعى للحصول على خدمات مسعود أوزيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إخباري في تركيا اليوم الثلاثاء أن مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ربما يكون في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" الرياضية أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض للاعب الألماني الدولي يصل إلى 20 مليون دولار في العام كما أن مسؤولي النادي أبلغوه أنهم سيجعلوه "أميرا سعوديا جديدا".

وذكر التقرير أن عقد أوزيل مع أرسنال يمتد حتى صيف 2021 وينوي النصر الانتظار لحن انتهاء تعاقده قبل أن يتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

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ويبدو أنه من غير المرجح أن يترك أوزيل فريق أرسنال قبل نهاية عقده. ويريد النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز أن يرحل لاعبو الفريق الذين يحصلون على رواتب كبيرة ولكن اللاعب قال لمجلة "ذا أثلتيك" الإلكترونية أنه يريد البقاء حتى نهاية عقده.

ولعب أوزيل في 18 مباراة فقط من أصل 38 مباراة خاضها أرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، علما بأن كافة المباريات التي خاضها اللاعب كانت قبل فترة الغلق.

ونفى أن يكون لديه أزمة في اللياقة البدنية. وقال لـ"ذا أثلتيك" :"كنت جاهزا بما يكفي للعب جميع المباريات بعد فترة التوقف، بعيدا عن إصابة بسيطة، كان الأمر كما هو بعد شفائي منها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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