

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:17 صباحًا - 2 سبتمبر، 2020 عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «السولية» يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

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