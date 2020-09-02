

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:17 صباحًا - 2 سبتمبر، 2020 السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «فايلر» يجتمع مع لاعبي الأهلي

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