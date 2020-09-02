

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:18 صباحًا - 2 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاض مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.

شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

واستأنف الأهلي أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الأهلي يخوض مرانًا قويًا استعدادًا لمواجهة «دجلة»

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