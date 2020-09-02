الرياضة

عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

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واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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