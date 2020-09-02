مصير غامض.. شوبير يكشف عن قرحة تهدد نيدفيد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، يواجه مصيرًا غامضًا بعد تعرضه لإصابة بقرحة في الركبة.
وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت": "ما زال مصير كريم نيدفيد غامضا في الأهلي بعد جراحة خاطئة أصابته بقرحة في الركبة".
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وأضاف شوبير أن الأهلي يراقب الأمر يوما بعد يوم، على أمل أن تستجيب ركبة اللاعب في ظل صغر سنه، خاصة أنه يخضع لتأهيلات فقط للركبة، دون أن يجري تدريبات.
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