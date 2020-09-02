شطة يحسم الجدل بشأن الحالات التي يشارك فيها الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

حسم عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الجدل بشأن مشاركة فريق الزمالك فى النسخة القادمة بدورى ابطال افريقيا.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الحالات التى يشارك خلالها فريق اى فريق فى دورى ابطال افريقيا القادم وفى مقدمتها الأهلي والزمالك ان يشارك بصفته بطل الدورى أو صاحب المركز الثاني فى الدوري المحلي.

لفت شطة إلى أن هناك حالة أخرى تستفيد منها الأندية الأربعة في النسخة الحالية من دورى ابطال افريقيا وهى أن يتأهل حامل اللقب بفوزه بالبطولة الحالية لدورى ابطال افريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ارسل الى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي.

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- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.