قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الحالات التى يشارك خلالها فريق اى فريق فى دورى ابطال افريقيا القادم وفى مقدمتها الأهلي والزمالك ان يشارك بصفته بطل الدورى أو صاحب المركز الثاني فى الدوري المحلي.
لفت شطة إلى أن هناك حالة أخرى تستفيد منها الأندية الأربعة في النسخة الحالية من دورى ابطال افريقيا وهى أن يتأهل حامل اللقب بفوزه بالبطولة الحالية لدورى ابطال افريقيا.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ارسل الى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي.
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شطة يحسم الجدل بشأن الحالات التي يشارك فيها الزمالك بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.