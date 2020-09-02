الرياضة

فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي

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عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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