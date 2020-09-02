شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

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وتابع، أن كهربا قدم مستندات واللجنة نظرتها وقبلت الطعن، وأصبح كهربا أمامه ثلاثة سيناريوهات في هذه الأزمة، الأول أن تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه.
السيناريو الثانى أن تقبل اللجنة مستندات كهربا وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب.
أما السيناريو الثالث هو أن تؤكد اللجنة أن مستندات "كهربا" صحيحة وتلغي العقوبة، بل وتوقع عقوبة على اتحاد الكرة، بداعي أنه قدم للفيفا مستندات غير سليمة في هذه الأزمة، وهو ما يؤكد عليه اللاعب ومحاميه.
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