نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعات هروبه.. موعد عودة ديانج إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد سفره مؤخرًا إلى بلاده لتجديد جواز سفره.

ومن المقرر أن يصل أليو ديانج إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وكانت عددا من وسائل الإعلام قد زعمت خلال الساعات الماضية عن هروب ديانج إلى بلده مالي وعدم عودته مجددًا إلى الأهلي، وهو ما نفاه رد اللاعب عبر فيديو نشره على الحساب الرسمي للقلعة الحمراء بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "لقد سافرت إلى بلدي مالي بعد أخذ إذن من الكابتن سيد عبدالحفيظ، حتى أقوم بتجديد جواز سفري، وسأعود قريبا إلى مصر للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرًا في مباراة وادي دجلة".

واتخذت إدارة القلعة الحمراء قرارها بالسماح للاعب بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به؛ لوجود متسع من الوقت بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام المصري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة فريق الجونة.