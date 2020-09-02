نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخى ميسي والد الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أن نجله لن يستمر في قلعة كامب نو عقب الاجتماع الذي تم مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم مستقبل البرغوث الأرجنتيني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات والد ميسي التي قال فيها: "من الصعب جدًا بقاء ميسي في برشلونة.. لم أتحدث مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن انتقال ميسي إلى هناك".

ووافق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على بنود عقده للتوقيع مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن قلعة كامب نو.

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ووفقاً لصحيفة ديلي ريكورد، فإن ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)، للتوقيع على عقد لمدة 5 أوام مع شركة سيتي فوتبول جروب المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وعُرض على ميسي أسهم في شركة سيتي فوتبول جروب، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار، كجزء من مستحقاته المالية، مقابل التوقيع مع مان سيتي.

وسيختار ميسي التوقيع مع السيتي بسبب رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى أنه يعلم أن فرصته في الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية ستكون أكبر مع بيب جوارديولا.

ومن المرجح أن يقضي ميسي ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي، قبل الانتقال للعب لمدة موسمين لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.