نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يسعى لتجديد عقد أزارو لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من إعلان تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى الدولي.

تجديد عقد وليد أزارو في الأهلي

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تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن توصية لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بتمديد عقد اللاعب المغربي وليد أزارو بعد تألقه في الدوري السعودي.

وأكدت المصادر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لها دور اكبر في تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد رفض عودة النجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف القلعة الحمراء، لأسباب فنية.