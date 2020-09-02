نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يواجه اتحاد الشرطة وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، مباراة الترسانة، مع اتحاد الشرطة، في مواجهة ودية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي بالقسمين الثاني والثالث.
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