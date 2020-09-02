نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأوليمبي يواجه "دلفي" استعدادًا لبيلا في القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي السكندري، نظيره، فريق دلفى، في المباراة الودية الثانية، استعداداً لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.
وسبق للأوليمبي، الفوز على فريق كابيتال، بثلاثية نظيفة، عن طريق، كريسبو، وماهر هنداوي، وأحمد عيد.
ومن المقرر أن يلعب الأوليمبي، مع فريق الرجاء، يوم السبت المقبل 5 سبتمبر، بملعب النادي السكندري، في المواجهة الودية الثالثة.
وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، قبل توقف القسم الثاني، حقق الفوز في، 5 مباريات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.
ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليوم.. الأوليمبي يواجه "دلفي" استعدادًا لبيلا في القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.