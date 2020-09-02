اتحاد الكرة: شرط الانتقال الأفضل في عقود لاعبي الأهلي والزمالك

وقال المصدر ذاته إن الدارج بين الرياضيين إطلاق مصطلح الشرط الجزائي فى العقود لكن الصحيح يطبق عليه شرط الانتقال، وهو الأفضل للنادى لتأمين لاعبيه من الانتقال إلى المنافس، ولكن لا يتم وضعه بشكل جزافي.
وأضاف أن شرط الانتقال فى عقود اللاعبين أمر مهم جدا ومعمول به فى كل أندية أوروبا مثلما الحال مع الأرجنتيني ليونيل ميسى مع نادي برشلونة حيث يتعين عليه سداد شرط الانتقال بقيمة ٧٠٠ مليون يورو.
ونوه بوجوبية وضع شرط الانتقال بعقود اللاعبين فى حال رغبة اللاعب الانتقال أثناء سريان عقده على ألا يكون جزافيا فى الدورى المصري وباتفاق بين اللاعب والنادى.
وعن وضع شرط انتقال جزافي فى عقد أي لاعب قال، اللاعب مسؤول ويتحمل مسؤولية توقيعه على شرط الانتقال على غرار ما جرى مع ليونيل ميسي الذي وقع على شرط انتقال بقيمة ٧٠٠ مليون يورو، لافتا إلى أنه لا تقع على النادى أى مخالفة فى حال وضع شرط جزائي.
وعن عدم وضع أى ناد مصرى شرط انتقال في عقد أي لاعب قال إنه لا يحق لأى اللاعب الانتقال إلا عبر التراضي مع ناديه أو انتهاء مدته القانونية وفقا للعقود المبرمة مع إدارة النادى.
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