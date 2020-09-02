نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز مهدد بغياب عبد الله السعيد عن مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه القادمة أمام نادي الزمالك، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

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ويعاني عبد الله السعيد، من آلام العضلة الخلفية، قبل أيام من مواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري وسيخضع اليوم لأشعة جديدة لحسم مشاركته في لقاء الزمالك.

ومن المتوقع أن يغيب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك، خاصة أن اللاعب المخضرم لم يتخلص بشكل تام من إصابته.

وكان السعيد صاحب الـ35 عاما، قد غاب عن مباراتي بيراميدز ضد أسوان والإنتاج الحربي، بسبب هذه الإصابة.