نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي اليوم.. تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي وتأهيل للسولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.

شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

واستأنف الأهلي أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة وادي دجلة

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

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شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.

السولية يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية

واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.