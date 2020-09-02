الرياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع نظيره وادي دجلة يوم الجمعة 4 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد حقق المارد الأحمر الانتصار في المباراة الماضية على حساب النادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستقر رينيه فايلر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ايمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - احمد الشيخ - أجايي - محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: أليو بادچي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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