نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام توني كاسكارينو مهاجم نادي تشيلسي السابق، بتحذير المدرب الألماني، يورجن كلوب، من إمكانية رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول في المستقبل القريب.

وخلال حواره مع شبكة "talkSPORT" الإنجليزية، وقال: "اللاعب الوحيد الذي قد يغادر ليفربول عاجلًا أم أجلًا، اعتقد أنه مو".

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وأضاف: " صلاح لا يظهر بنفس المستوى والقتال على المرمى والتي اعتادت عليها الجماهير، وهو ما وضح أمام آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية".

وأكمل: "لا أراه بنفس الشراسة التي كان عليها منذ مجيئه إلى أنفيلد، آمل أن أكون مخطئًا ولكنه مجرد رأي بسيط على ما شعرت به مؤخرًا".

وانهى تصريحاته: "لم يكن بالمستوى الفني المطلوب منه ضد آرسنال، اعتقد أنه عانى كثيرًا لمحاولة دخول أجواء تلك المباراة".