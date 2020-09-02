رئيس برشلونة مهدد بالسجن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن رئيس برشلونة الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو، قد ينتهي به المطاف في السجن، إذا سمح برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجانا عن الفريق الكتالوني.

وقال الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، جيليم بالاغ، في مجموعة من التغريدات نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن وضع بارتوميو سيكون متأزما حال رحيل ميسي بالمجان، حيث سيحق للرئيس القادم مقاضاة الرئيس الحالي، وقد يصل به الأمر إلى دخول السجن كعقوبة على التفريط في النجم الأرجنتيني وتوريط النادي في مشاكل مادية.



وتابع بالاغ: "رحيل ميسي بالمجان عن برشلونة سيعرض النادي بالتأكيد لخسائر مالية كبيرة في الموسم الجديد، وسيؤدي إلى عجز مالي ومعه مشاكل بالجملة في النادي، وإذا أقيمت الانتخابات وجاء رئيس جديد خلفا لبارتوميو، فقد يتجه لمقاضاته بسبب هذا الوضع العبثي والفوضوي في برشلونة، وبالتالي من الممكن إصدار حكم ضد بارتوميو والزج به في السجن".



وأوضح قائلا: "بارتوميو لن يفرط في ميسي بسهولة، وسيحاول الإبقاء عليه لأنه لن يقدر على تعويض النادي ماديا حال رحيل النجم الأرجنتينى".

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ومن المقرر أن يجتمع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمل ليونيل ميسي مع بارتوميو في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لتحديد مستقبل نجله، الذي يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية، أي قبل عام من نهاية عقده.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة ستقام في مارس المقبل، وسط تراجع كبير لشعبية بارتوميو، بعد أزمته مع نجوم برشلونة وعلى رأسهم ميسي، بالإضافة إلى خروج الفريق المهين من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2.

المصدر: وكالات