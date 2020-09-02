تعرف على تفاصيل منافسات تحدي الصحراء في دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة السابعة من بطولة تحدي الصحراء التي تُقام 19 فبراير المقبل.

وتتنوّع التحديات في البطولة هذا العام لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال.. والتحدي عبارة عن السير في الصحراء مع وجود عوائق.

ويتضمن التحدي 3 فئات.. فئة أولى تتضمن أكثر من 22 عائق وتمتد على مسافة 10 كيلومترات.. وفئة الهواة اللي تتضمن أكثر من 12 عائق وتمتد على مسافة خمسة كيلومترات وفئة الأطفال من عمر ستة أعوام فما فوق التي تتضمن التنافس في ثمانية عوائق على امتداد كيلومترين.

دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي وأطلق عليها مدينة التحديات كونها هي المدينة الأولى في العالم لأنها تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها تحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء.

وتعد بطولة تحدي الصحراء إحدى البطولات التي انطلقت من دبي إلى جميع أنحاء العالم.