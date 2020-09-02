شاهد.. أول ظهور لـ رمضان صبحي بقميص بيراميدز

وأثار قرار رمضان صبحى برفضه البقاء فى النادى الأهلى غضبا كبيرا بين جماهير القلعة الحمراء ضد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب خاصة بعدما سبقه شريف إكرامى وأحمد فتحى اللذين رفضا التجديد وقرارا الإنتقال لـ بيراميدز أيضا.

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