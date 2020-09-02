خناقة فى الأهلي.. مشادة بين الشناوي وكهربا فى مران الفريق الصباحي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خناقة بين محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ومحمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. ونشبت مشادة بين الشناوي و كهربا خلال المران أدت لتدخل الجهاز الفني للأهلي لإنهاء الخلاف بين الطرفين من خلال عقد جلسة بينهم. Advertisements وشهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة. واستأنف الأهلي أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة. يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.

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