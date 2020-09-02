شاهد.. مشجعو شتوتجارت يطلقون حملة لجمع 900 مليون يورو لشراء ميسى

أطلق مشجعو فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، حملة لجمع التبرعات من أجل تعزيز صفوف فريقهم من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني قائد فريق برشلونة.
ولكن المنظمين أشاروا إلى أنه في حالة عدم النجاح في جمع ما يكفي من المال لشراء عقد ميسي، فسيتم تحويل المبلغ بالكامل إلى مؤسسة خيرية.
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