شاهد.. مشجعو شتوتجارت يطلقون حملة لجمع 900 مليون يورو لشراء ميسى

أطلق مشجعو فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، حملة لجمع التبرعات من أجل تعزيز صفوف فريقهم من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني قائد فريق برشلونة.

ويرى مشجعو فريق شتوتجارت في رغبة ميسي الرحيل عن برشلونة، فرصة جيدة لتعزيز صفوف فريقهم.

وافتتح مشجعو الفريق الألماني حسابا بهدف جمع 900 مليون يورو، لتغطية صفقة انتقال ميسي وتكاليف رواتبه ، إلا أن هناك شكوكا حول نجاح المشروع، حيث تم جمع مبلغ 2351 يورو حتى الآن.

ولكن المنظمين أشاروا إلى أنه في حالة عدم النجاح في جمع ما يكفي من المال لشراء عقد ميسي، فسيتم تحويل المبلغ بالكامل إلى مؤسسة خيرية.