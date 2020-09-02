الرياضة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسئولو فريق برشلونة الإسباني من حسم صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل مع المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأبدى رونالد كومان رغبته في التعاقد مع فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول في الميركاتو الصيفي، حيث يرى بأنه سيكون تدعيمًا قويًا للنادي الكتالوني.

وينتهي عقد فينالدوم مع فريق ليفربول في صيف موسم 2021 القادم.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن فينالدوم وافق على الانضمام إلى البارسا، وان تلك الصفقة لن تكلف برشلونة أكثر من 20 مليون يورو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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