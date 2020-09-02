الرياضة

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم أحد وكلاء الليبي حمدو الهوني لاعب نادي الترجي التونسي، على فريقين الأهلي والزمالك، للحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ وكيل اللاعب إدارة الفريقين، برغبة الهوني بالمشاركة فى الدورى المصرى خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض رسمى مناسب لإدارة الترجى.

ويعد حمدو الهوني من الركائز الأساسية لفريق الترجى التونسى، والتي تؤثر بشكل مميز مع الفريق، ويبحث وكيله عن إغراء القطبين بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وقدم الهوني هذا الموسم مع الترجي التونسي 27 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا