نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تراجع النادي الأهلي عن الموقف الذي اتخذته لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم، تجاه المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي الأهلي.
ووفقاً لمصادر موثوقة داخل النادي الأهلي، فإن بادجي مستمر مع الأهلي خلال الموسم القادم.
وأضافت المصادر، أن لجنة التخطيط كانت ترى ضرورة بيع اللاعب في نهاية الموسم مع الأنجولي جيرالدو، إلا أن تألق بادجي في المواجهات الأخيرة، دفع اللجنة لتغيير قناعاتها بشأن اللاعب.
كما أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضرورة الإبقاء على اللاعب خلال الموسم القادم.
وسجل بادجي هدفاً في ثنائية الأهلي في شباك المصري البورسعيدي، في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.
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