الرياضة

أيمن دجيش يضع حلا لخروج الجبلاية من ورطة الكاف ودوري الأبطال والكونفيدرالية

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علق أيمن دجيش، المساعد الدولى السابق والملقب بعميد الحكام، على الورطة التى تمر بها اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن إرسال أسماء الأندية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا النسخة القادمة.

قال أيمن دجيش، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الأمر سهل للغاية وعلى مسئولى الاتحاد مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ووضع الفرق بدون تسمية".

وأضاف أن بطولة الدوري المصري سوف تنتهى قبل البطولات الأفريقية سواء دورى أبطال أفريقيا أو كأس الكونفيدرالية.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أرسل إلى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي:

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- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية مواءمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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