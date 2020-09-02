بسبب قبلة.. غرامة لاعب أرجنتيني 1200 دولار.. فيديو

فرض الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 1200 دولار على سيرخيو لوبيز لاعب فريق أوكاس، لقيامه بتقبيل الكرة خلال مباراة في الدوري المحلي، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

يذكر أنه أول لاعب تتم معاقبته بهذه الغرامة التي فرضتها رابطة الدوري الإكوادوري لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19".

وفي ظل انتشار فيروس كورونا تم فرض العديد من العقوبات الغريبة مثل فرض غرامة على 5 لاعبين آخرين لقيامهم بتبديل قمصانهم، وهو فعل آخر محظور الآن.

كما تمت معاقبة بعض الفرق لعدم الامتثال للتدابير الصحية أبرزها عدم توفير مجموعة الإسعافات الأولية او توفير الكحول أو صابون تطهير اليدين.