توقع حضوره مباراة الزمالك.. مسئول في بيراميدز لـ دوت الخليج: إعلان صفقة رمضان صبحي خلال ساعات

أصبح رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي، لاعبا في صفوف بيراميدز، بعدما ظهر مرتديا قميصه في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز لـ صدي البلد، أن الإعلان الرسمي بشأن انضمام رمضان صبحي نهائيا سيكون خلال ساعات.

وشدد المصدر، علي أن هناك احتمالا بتواجد رمضان صبحي في المدرجات لمؤازرة الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها غدا علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ24 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف، أن رمضان صبحي سيتدرب مع الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي اللياقة البدنية وتجهيزه للموسم الجديد.