وأضاف، أن رمضان صبحي سيتدرب مع الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي اللياقة البدنية وتجهيزه للموسم الجديد.
وتواجد رمضان في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه بقميص فريقه الجديد، قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة.
كان رمضان أكد مؤخرا أنه على وشك الرحيل إلى بيراميدز، نافيا ما تردد حول انتقاله للزمالك.
وأثار اللاعب ضجة كبيرة مؤخرا، برفضه الاستمرار مع الأهلي الذي كان معارا له من هيدرسفيلد، مبديا رغبته في الرحيل إلى بيراميدز، الوافد الجديد على الساحة الرياضية المصرية.
وتواجد رمضان في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه بقميص فريقه الجديد، قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة.
كان رمضان أكد مؤخرا أنه على وشك الرحيل إلى بيراميدز، نافيا ما تردد حول انتقاله للزمالك.
وأثار اللاعب ضجة كبيرة مؤخرا، برفضه الاستمرار مع الأهلي الذي كان معارا له من هيدرسفيلد، مبديا رغبته في الرحيل إلى بيراميدز، الوافد الجديد على الساحة الرياضية المصرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر توقع حضوره مباراة الزمالك.. مسئول في بيراميدز لـ دوت الخليج: إعلان صفقة رمضان صبحي خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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