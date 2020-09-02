الرياضة

عقوبة مالية على كهربا بسبب مشادة مع الشناوي وعبد الحفيظ في الأهلي

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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول، بعد دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، حارس المرمى.

وكان كهربا دخل في مشادة مع محمد الشناوي بسبب رفض الحارس بعض الألفاظ التي قالها اللاعب.

وتدخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لإنهاء الخلاف، لكن كهربا رفض ورد على الأول بأسلوب غير لائق.

وكشفت مصادر خاصة عن توقيع عقوبة مالية تقدر بـ50 ألف علي محمود كهربا بسبب تلك الأزمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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