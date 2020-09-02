الرياضة

أوناجم يقترب من المشاركة أمام بيراميدز

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أصبح المغربي محمد أوناجم، صانع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من المشاركة أساسيًا أمام بيراميدز.


وخضع المغربي محمد أوناجم لبرنامج فني وبدني خاص في تدريبات الفريق الأبيض.


وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه .

وحرص المدرب على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابق الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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