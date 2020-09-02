أوناجم يقترب من المشاركة أمام بيراميدز

أصبح المغربي محمد أوناجم، صانع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من المشاركة أساسيًا أمام بيراميدز.



وخضع المغربي محمد أوناجم لبرنامج فني وبدني خاص في تدريبات الفريق الأبيض.



وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه .

وحرص المدرب على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابق الدوري الممتاز.