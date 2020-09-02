أوناجم يقترب من المشاركة أمام بيراميدز

وخضع المغربي محمد أوناجم لبرنامج فني وبدني خاص في تدريبات الفريق الأبيض.
وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه .
وحرص المدرب على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابق الدوري الممتاز.
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