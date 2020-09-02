خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

و بدأت الأزمة بعد تلفظ كهربا ببعض الألفاظ الخارجة داخل غرف خلع الملابس، وهو ما أثار حفيظة الشناوي الذي طالبه بالالتزام وعدم توجيه تلك الألفاظ للاعبي الفريق، لينشب بينهما مشادة كلامية قوية.

وشهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

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