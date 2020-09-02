إجراء اختبار رابيد تيست لحكام الدورى فى اتحاد الكرة.. صور

خضع العديد من حكام الدورى الممتاز لتحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" وذلك بمقر اتحاد الكرة. وأشرف على اختبارات قضاة الملاعب لتحليل الأجسام المضادة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه احمد رءيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من عضوية لجنة الحكام. وتدرس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الموافقة على عمل معسكر خاص بحكام تقنية الفيديو ال var. Advertisements وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اول توقف للدورى الممتاز مز اجل عمل معسكر حكام تقنية الفيديو تمهيدا للاستفادة من المحاضرات وثقل المهارات الخاصة بقضاة الملاعب. ومن المنتظر أن يقوم بإلقاء المحاضرات خلال معسكر تقنية الفيديو ال var الثلاثى عصام عبدالفتاح مسؤل التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ووجيه احمد وسيد مراد. يذكر أن تقنية الفيديو المعروفة ب var واجهت انتقادات عديدة من قبل مسؤلى الأندية بعدما تعطلت فى بعض المباريات بالدورى الممتاز.

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