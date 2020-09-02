خاص | أحمد بلال: انتقدت مصطفى محمد ليصبح مهاجم مصر الأول والأمر ليس شخصيا

أكد أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا توجد أزمة شخصية بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب.
وأضاف بلال فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن حديثه عن مصطفى محمد هو وجهة نظر فنية بحتة ولا توجد بينهما أي أزمة شخصية مشيرا إلى أن مصطفى محمد يمتلك إمكانات جيدة للغاية.
وأوضح بلال أن مصطفي محمد مهاجم جيد ويمتلك إمكانات عالية ولكنه يحتاج إلى تطويرها حتي يصل إلي لقب مهاجم منتخب مصر الأول وهذا سبب الخلاف بينه وبين الجماهير.
وتساءل بلال عن السبب بين الربط بينه وبين نجم الزمالك والهجوم عليه خاصة بعد كل هدف يسجله مصطفي محمد، مؤكدا أنه لا يهاجم بصفة شخصية بل أن انتقاده له نقد بناء من أجل أن يصبح مهاجم منتخب مصر خلال الفترة القادمة.
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