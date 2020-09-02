خاص | كواليس تسريب جلسة تصوير رمضان صبحي قبل انتقاله لـ بيراميدز

أصبح رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي، لاعبا في صفوف بيراميدز، بعدما ظهر مرتديا قميصه في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

واكد مسؤول في بيراميدز فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ان أحد العمال المتواجدين بملعب الدفاع الجوي هو من سرب جلسة التصوير الخاصة برمضان صبحي قبل الإعلان عن انتقاله رسميا الي النادي .

واضاف المصدر ان مجلس ادارة بيراميدز فتحت تحقيقا و ستحاسب العامل المسؤول عن تسريب جلسة تصوير رمضان صبحي و لن تتهاون معه بعدما سرب الصور و الفيديوهات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة .



وتواجد رمضان في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه بقميص فريقه الجديد، قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة.

وكان رمضان قد أكد مؤخرا أنه على وشك الرحيل إلى بيراميدز، نافيا ما تردد حول انتقاله للزمالك.