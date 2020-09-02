الزمالك يتحرك للتعاقد مع نجم طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي الزمالك، التحرك نحو ضم نجم نادي طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف مصدرمطلع داخل إدارة نادي الزمالك، أن النادي يدرس فكرة التعاقد مع الجناح كريم طارق، لاعب فريق طلائع الجيش، والمعارمن نادي بيتروجيت.
وأكد المصدر، أن ضم اللاعب جاء بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يريد توفير بعض الإضافات الهجومية لصفوف فريقه، تحسبتً لرحيل صانع الألعاب يوسف أوباما.
وتألق اللاعب خلال المباريات الأخيرة في الدوري المصري الممتازرفقة طلائع الجيش، مما جعله يدخل ضمن حسابات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.
وسينهي اللاعب إعارته لفريق طلائع الجيش بمجرد نهاية مباريات الموسم الجاري، على أن يعود لفريق بتروجيت، الذي ينافس في الدوري الممتاز (ب).
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز غداً الخميس 3 سبتمبر بملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
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