الرياضة

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب مسؤولو النادي الأهلي، إدارة مصر المقاصة، لمعرفة طلباتهم الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب إنتهاء إعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى.

Advertisements

ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع مصر المقاصة منذ استئناف بطولة الدورى العام، وهوا الأمر الذى دفع مسؤولي الأهلي، للتفكير في ضم حاوي الزمالك السابق.

وفي سياق متصل دخل محمد إبراهيم في حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم إنضم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا