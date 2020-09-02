نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يريد مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن نادي نابولي رفض اخر عرض قد قدمه مانشستر سيتي والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.
ووافق كوليبالي على الانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ولكن إدارة النادي الإيطالي ترغب في الحصول على 80 مليون يورو، وترى بأن المبلغ المقدم من السيتي غير كافي للإستغناء عن اللاعب السنغالي.
يذكر أن إدارة مانشستر سيتي أيضًا تعمل على صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي قائد البارسا.
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