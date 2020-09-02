نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يغير مركز «ربيعة» بعد إصابة عمرو السولية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس المدرب السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، الدفع برامي ربيعة، مدافع الفريق، فى وسط الملعب بجوار حمدي فتحي لتعويض غياب عمرو السولية.
وتعرض عمرو السولية للإصابة في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، كما أن الفريق الكروي الأول يواجه احتمالية غياب أليو ديانج عن المباراة المقبلة الغير متواجد في القاهرة، بسبب سفره إلى مالي لتجديد جواز سفره.
ويجيد «ربيعة» اللعب في وسط الملعب، في الوقت الذي يعود محمود وحيد، الظهير الأيسر، للمشاركة بشكل أساسى على حساب «معلول».
ويتسعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يغير مركز «ربيعة» بعد إصابة عمرو السولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.