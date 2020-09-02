

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 3:21 مساءً - 2 سبتمبر، 2020 قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الأهلي يغرم «كهربا» مليون جنيه .. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

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