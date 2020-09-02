الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم .
وحرص كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان .
وشدد على إحترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الاول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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