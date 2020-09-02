الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان .

وشدد على إحترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الاول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.