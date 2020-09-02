الرياضة

الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب  محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم . 

وحرص كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان .

 وشدد على إحترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الاول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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