كن قياديا ومؤثرا.. فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب المشاركة بعضوية برلمان الشباب"إلكترونيا" للمشاركة في أنشطة البرلمان لعام 2021/2020 بجميع مراكز الشباب مصر تحت شعار "كن قيادي.. كن مؤثر"خلال الفترة من 6 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر 2020.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،بأن هناك رؤية جديدة سيتم تطبيقها لأعضاء البرلمان بمراكز شباب تعتمد على تطوير نموذج برلمان الشباب هذا العام ليصبح (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية اكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، ذلك في إطار التحول الرقمي، مشيرا أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

جدير بالذكر يشترط الالتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضو بمركز الشباب ،أن لا يتخطى عمر المشترك 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما وذلك يوم 6 أكتوبر 2020.

سيتم الاشتراك بعضوية البرلمان من خلال إستمارة إلكترونية سيتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بدء من يوم 6 سبتمبر الجاري