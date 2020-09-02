خاص | أحمد بلال: تراجع مستوى لاعبي الأهلي علامة استفهام كبيرة

استنكر أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تراجع مستوى لاعبي الأهلي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة على مستوى اللاعبين.

وأضاف بلال فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن ياسر إبراهيم مستواه قل جدا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللاعب يحتاج لتطوير مستواه وفنياته إذا كان يرغب فى البقاء فى الأهلى مدة أطول.

وتعجب بلال من مستوي محمد هاني حيث إنه يشارك مع الأهلي منذ سنوات ولكنه مازال يفتقد للخبرة فى مواجهة الضغوط ويتأثر بها بشكل غريب.

وانتقد بلال مستوى جيرالدو حيث يقدم أداءً دون المستوى خلال الفترة الماضية وتراجع مستواه بشكل ملحوظ هو وجونيور اجاي خاصة بعد ظهوره بأداء متواضع خلال المباريات السابقة.

وتمني بلال عودة المغربي وليد ازارو مرة أخرى للأهلي حيث أصبحت ضرورية فى ظل تراجع مستوى مروان محسن بشكل ملحوظ.