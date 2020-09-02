كواليس عقوبة الـ مليون جنيه على كهربا بعد تعديه بالضرب على زميله فى مران الأهلى

وأشارت المصادر الى الأمر بدأ بخلاف بين الثنائى تطور الموقف إلى تعدى كهربا على الشناوى بالضرب وهو ما أدى إلى تدخل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى سريعا وفض الاشتباك بين الثنائى وتهدئة الموقف كاملا .
وأوضحت المصادر الى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع عقوبة كبرى قدرها مليون جنيه " وفقا للبيان الرسمي الصادر من النادى الأهلى خاصة أن الأمر وصل إلى تعدى كهربا على زميل له بالفريق فى سابقة أثارت غضب كبير بين أعضاء الجهاز الفنى واللاعبين .
وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا منذ قليل جاء فيه: " قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم.
وحرص كهربا بعد الاانتهاء من المران والوصول إلي منزله على العودة إلي مقر النادي مرة ثانية وقدم إعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلي محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان . وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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