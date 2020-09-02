صلاح عبدالفتاح يروى تفاصيل شطب مجدى عبدالغني من جمعية اللاعبين المحترفين

روى صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق بجمعية اللاعبين المحترفين قصة شطب مجدى عبدالغني نجم النادى الأهلي السابق من جمعية اللاعبين المحترفين.

قال صلاح عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: بدأت فكرة إنشاء جمعية اللاعبين المحترفين بعدما عزمت العقد أنا والراحل جلال محمود السفر إلى فرنسا لحضور اجتماع الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيفبرو وتقدمنا بطلب إنشاء كيان فى مصر للاعبين المحترفين وصدر قرار فى نهاية الجلسة بقبول مصر عضوا فى الاتحاد الدولى الفيفبرو.

تابع .. عدنا إلى القاهرة وقمنا باستئجار مكتب للمقر به فاكس وكل الأمور الإدارية وتم تأسيس جمعية اللاعبين المحترفين ودخول أعضاء من وسائل الإعلام أيضا وتم مخاطبة وزارة الرياضة آنذاك واتحاد الكرة برئاسة اللواء الدهشورى حرب ولم يتم الموافقة علي جمعية اللاعبين المحترفين حينها.

أضاف: صممت أنا والراحل جلال محمود على استكمال ما بدأناه وتم اختيار اللواء عبدالمنعم الحاج رئيسا لجمعية اللاعبين المحترفين وانضم مجدى عبدالغني باعتباره أصغر عضو فى الجمعية وتم إشهار الجمعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بعد رفض وزارة الرياضة.

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استطرد: منذ ٢٠ عاما انضم مجدى عبدالغني إلى جمعية اللاعبين المحترفين وفى إحدى الجلسات تم رفض طلب البلدوزر للسفر إلى جنوب أفريقيا ممثلا عن الجمعية واختيار أحد الأعضاء بديلا له.

أشار إلى أن البلدوزر كان غاضبا من رفض الجمعية وتوجه إلى محافظ الجيزة وصدر قرار بتجميد جمعية اللاعبين المحترفين مضيفا أنه لجأ إلى سلك السبل القانونية وحصل على حكم مستعجل بإلغاء قرار التجميد.

أوضح أن رد فعل مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين حينها جاء سريعا وتم صدور قرار بالإجماع بشطب مجدى عبدالغني من عضوية الجمعية.

نوه إلى أنه بعد رحيل اللواء عبدالمنعم الحاج تم تجميد جمعية اللاعبين المحترفين فترة من الوقت، لافتا إلى أنه اتفق بعدها مع مجدى عبدالغني على ترأس جمعية اللاعبين المحترفين باعتباره أحد نجوم النادي الأهلي السابقين.