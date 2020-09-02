الرياضة

ديانج يثير القلق في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أثار لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم النادي الأهلي، القلق بين جنبات الفريق خلال الفترة الحالية، قبل أيام من لقاء الفريق ضد وادي دجلة الجمعة القادم.

وقالت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن القلق بدأ يتسرب لمسؤولي الأهلي، بعد سفر اللاعب إلى مالي، قبل مباراة المصري.

واستغل اللاعب إيقافه عن اللقاء الماضي أمام المصري، ليسافر إلى مالي بدعوى تجديد جواز سفره.

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وتشير المصادر، إلى وجود اتصالات من جانب إدارة بيراميدز لضم اللاعب لصفوفه، خلال الموسم المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن ديانج متذمر من تخفيض راتبه مع الأهلي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن فيروس .

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 4 سبتمبر، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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