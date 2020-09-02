نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.
وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
مران قوي للأهلي قبل مواجهة وادي دجلة
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.
شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.
واستأنف الأهلي أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة.
يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.
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