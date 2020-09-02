الرياضة

السولية يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

مران قوي للأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

Advertisements

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.

شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

واستأنف الأهلي أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المصري الأخيرة.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين نظيفين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السولية يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا